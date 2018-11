Kim Kardashian : Remontée, elle dézingue son ex Ray J, qui contre-attaque

Kim Kardashian peut souffler, son ex, Ray J, est passé à autre chose et n'a jamais divulgué des détails intimes de leur vie de couple passée... C'est en tout cas ce qu'il affirme aujourd'hui !

Quelques heures après les révélations du tabloïd The Sun, qui assurait le 3 novembre 2018 que Ray J avait profité de son récent passage à Londres pour révéler que la star de télé-réalité "n'arrêtait pas de se maquiller" et qu'elle "aimait être canon" pour l'acte sexuel, et qu'elle possédait également "une malle Louis Vuitton rouge contenant des sextoys", le chanteur de 37 ans a remis les pendules à l'heure dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

"Fausses rumeurs ! J'ai fait au moins dix interviews au cours des deux dernières semaines à Londres et j'ai toujours été respectueux vis-à-vis de tout le monde. Ces rumeurs sont infondées ! Ma famille est tout ce qui compte pour moi, c'est pour elle que je vis. L'ancien Raj J est mort. Laissons-le en paix. (...) J'avais besoin de me connecter pour démentir toutes ces fausses rumeurs qui circulent à mon sujet et sur ce que j'aurais dit à propos de quelqu'un avec qui j'ai été dans le passé. Permettez-moi de préciser quelque chose : je vais bien dans ma vie. Je suis heureux. J'aime ma femme. J'ai une petite fille magnifique – elle s'appelle Melody Love Norwood – et j'essaie d'être le meilleur père possible. Je ne dirais jamais cela après avoir vu ma femme sur la table de travail pendant 28 heures. OK ? (...) La personne que je suis maintenant n'est pas celle que j'étais dans le passé, et j'ai besoin de tout le monde pour me donner une chance de grandir, d'aimer et de respecter les gens avec qui je suis sans essayer de calomnier mon nom. (...) J'aime ma femme et je n'ai que du respect pour tout le monde, passé et présent", a-t-il clamé.