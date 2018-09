Kim Kardashian : Rencontre inopinée avec l'ex de sa soeur Kylie Jenner...

Il n'y a visiblement aucune rancoeur entre les soeurs du clan Kardashian-Jenner et l'ex-petit ami de l'une d'elles, Tyga.

Dimanche 23 septembre 2018, Kim Kardashian sa momager Kris Jenner étaient à Pasadena pour assister au concert de Jay-Z et Beyoncé. Sur place, la vedette de 37 ans et la femme d'affaires de 62 ans ont croisé l'ancien compagnon de Kylie Jenner. Pour rappel, la jeune femme de 21 ans avait fréquenté le rappeur Tyga (28 ans et également ex-fiancé de Blac Chyna, dont il a eu un fils aujourd'hui âgé de 5 ans) pendant environ trois ans. Après leur ultime rupture en avril 2017, elle s'était ensuite rapidement mise en couple avec Travis Scott, le père de son adorable fille Stormi (bientôt 8 mois).

Comme des photos publiées par le site E! News le prouvent, c'est donc très chaleureusement que Tyga s'est fait saluer par Kim K et Kris Jenner, qui étaient venues au concert avec Kourtney et leur amie Larsa Pippen. "Kris, en particulier, était très heureuse de le voir et l'a enlacé. Ils sont brièvement restés côte à côte avant que Kim prenne le bras de sa mère et de Larsa pour s'approcher davantage de la scène", a glissé un témoin.

Début septembre, Tyga avait évoqué son ancienne relation avec Kylie Jenner à la radio, assurant que la rupture s'était faite amicalement. Vantard, il s'était aussi attribué les mérites de certains succès de la marque de son ex, Kylie Cosmetics.

De son côté, Kylie Jenner avait mentionné leur séparation l'année dernière dans un épisode de sa télé-réalité Life of Kylie. "Il n'y a absolument rien eu de mal entre T et moi. Lui et moi aurons toujours un lien. Il n'y a pas eu de dispute folle, on a juste décidé... enfin, j'ai décidé que j'étais très jeune. Je ne veux pas regarder en arrière dans cinq ans et me dire qu'il m'a pris quelque chose, alors qu'il n'est pas du tout ce genre de personne", avait-elle confié, vague.