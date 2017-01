Kim Kardashian: Retrouvailles avec Kanye West, bien décidé à sauver leur mariage

Kim Kardashian se trouvait il y a quelques jours encore à Dubaï, son premier voyage depuis la terrible agression dont elle a été victime à Paris au début du mois d'octobre. Après un passage par New York – où elle a retrouvé ses petites soeurs Kendall et Kylie Jenner pour tourner leur apparition dans le film Ocean's Eight –, la célèbre starlette américaine de 36 ans a repris le chemin de la Californie, où elle habite avec son mari Kanye West et leurs deux enfants, North (3 ans et demi) et Saint (1 an).

Si c'est sans son époux qu'elle a assuré son voyage d'affaires aux Émirats arabes unis, Kim Kardashian l'a retrouvé hier, mercredi 18 janvier, pour aller déjeuner avec sa grande soeur Kourtney Kardashian dans un restaurant de Calabasas. En mode streetwear, jean troué et chemise ample à carreaux, et arborant le bijou de lèvre dont elle raffole ces derniers temps, la reine des réseaux sociaux n'a pas échangé de gestes tendres avec son mari. On sait pourtant que les amoureux savent jouer les amants torrides.

Passé par une phase délicate – entre le braquage de Kim et le craquage de Kanye qui a conduit à son internement en psychiatrie au moment de Thanksgiving –, le couple semble pourtant porté par un nouvel élan. Malheureuse, au point d'envisager le divorce, Kim aurait retrouvé foi en son union. Us Magazine rapporte que Kanye West a réussi à la convaincre de rester en lui promettant de se faire aider sérieusement. "Kanye a juré de poursuivre intensément la thérapie, rapporte une source au média américain. Il veut vraiment aller mieux et faire tout ce qu'il faut pour être en meilleure santé."

Tous ses efforts ravissent Kim Kardashian qui partage, depuis le début du mois de janvier, des photos intimes de sa famille.