Kim Kardashian : Sa fille North a déjà un petit ami ? La maman réagit

Si les membres de la famille Kardashian comptent parmi les stars les plus populaires sur les réseaux sociaux, c'est en partie grâce à leurs bébés ! North West, Penelope Disick et leurs cousins sont adulés par des millions d'internautes. La première fait déjà l'objet d'une rumeur. Sa maman, Kim Kardashian, a réagi...

Dimanche 17 février, Kim Kardashian a assisté aux Hollywood Beauty Awards, accompagnant son ami et maquilleur Chris Appleton. À l'issue de la cérémonie, un cameraman a demandé à la superstar de 38 ans s'il n'était pas un peu tôt pour que sa fille aînée North West (5 ans) ait un petit ami. La maman lui a répondu : "Elle n'a pas de petit copain. C'est une vraie rumeur ? Elle a 5 ans !"

Le paparazzo faisait allusion à Caiden Mills, le fils du rappeur et ami (et ancien collaborateur) de Kanye West, Consequence. Le garçonnet de 7 ans possède son propre compte Instagram (certainement géré par ses parents, du moins on l'espère) sur lequel il mentionne North régulièrement.

Les deux enfants ont récemment assisté à la fête d'anniversaire de Stormi (1 an), la fille de Kylie Jenner et Travis Scott.