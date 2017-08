Kim Kardashian : Sa fille North, future graine de star, lui chante son amour

Y a-t-il une nouvelle chanteuse dans la famille Kardashian-West ? À en croire une vidéo publiée lundi 28 août par Kim K sur Snapchat, la petite North (qui pose ce mois-ci en couverture du magazine Interview avec sa mère, réincarnation de Jackie Kennedy) est bien partie pour suivre les pas de son père, le rappeur Kanye West.

Dans la séquence en question, la fillette de 4 ans est vue en train de faire la sérénade à sa maman, lui clamant son amour en interprétant la célèbre chanson du regretté Joe Cocker, You Are So Beautiful. Absolument adorable, la grande soeur de Saint (1 an et demi) prouve son talent et montre qu'elle est une future graine de star.