Kim Kardashian : Sa fille North, jeune fan irrésistible d'Ariana Grande

Qui eut cru qu'Ariana Grande et Kim Kardashian étaient amies ? Alors que la star de l'Incroyable Famille Kardashian ne porte guère la chanteuse Taylor Swift dans son coeur, il y a une autre popstar qu'elle semble aduler : la jeune et jolie Ariana Grande.

Vendredi 31 mars au soir, la Dangerous Woman était de passage en concert à Los Angeles et la socialite de 36 ans n'aurait manqué cela pour rien au monde. Ou plutôt, sa petite fille North West (3 ans, qu'elle a eue avec son mari Kanye West) a dû faire des pieds et des mains pour y assister. Ce que la jeune fashionista veut, elle l'obtient et le duo mère-fille s'est donc rendue au concert avec un accès privilégié.

Comme en témoignent plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux, Kim Kardashian et sa fille se sont offert du bon temps dans les coulisses du show avec la popstar en personne. L'interprète de Side to Side et North West sont visiblement très proches puisqu'elle s'est amusée à tirer la langue avec la fillette dans les bras, assise sur ses genoux, avant de prendre la pose pour un selfie complice.

Kim Kardashian, qui a elle posé avec la photographe Ellen Von Unwerth et la modeuse Erica Pelosini, semblait aux anges à l'instar de sa fille, ravie d'avoir emprunté les oreilles de chat d'Ariana ! Kim et North n'étaient pas les seules venues applaudir Ariana Grande puisque de nombreuses personnalités avaient fait le déplacement.

Dans le public se sont pressés notamment le fils de David et Victoria Beckham, Brooklyn, accompagné de son ex (?) Sonia Ben Ammar. Les deux jeunes, qui ont commencé à se fréquenter il y a deux ans, s'étaient séparés quand l'adolescent de 18 ans avait officialisé son idylle avec l'actrice Chloë Grace Moretz. Ces deux derniers séparés, Brooklyn et Sonia pourraient bien avoir remis le couvert puisqu'ils ont été photographiés un peu plus tôt dans le mois en train de se balader à Paris avec l'ex-Spice Girl devenue créatrice de mode.

Coline Chavaroche