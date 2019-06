Kim Kardashian : Sans soutien-gorge par un après-midi frais...

Kim Kardashian est une des célébrités les plus influentes de la planète Mode et profite de chaque apparition publique pour consolider son statut. Elle s'y est une nouvelle fois employée cette semaine : en body moulant et sans soutien-gorge par un après-midi frais, la superstar a inévitablement attiré l'attention...

Vendredi après-midi (7 juin 2019), Kim Kardashian a quitté son domicile de Hidden Hills pour se rendre dans le quartier d'Encino, à Los Angeles. La bombe de 38 ans et Khloé Kardashian sont allées déjeuner au restaurant Emilio. Arrivées séparément, Kim dans une Maybach argentée et sa petite soeur au volant de son G-Wagon Mercedes-Benz noir, elles ont été photographiées aux abords de l'établissement. Kim a emprunté la porte arrière en partant pour tenter d'échapper aux paparazzi, en vain.

Ces derniers ont ainsi immortalisé Kim sous tous les angles. Leur attention s'est portée sur le body de l'épouse de Kanye West et maman de quatre enfants (North, Saint, Chicago et, le petit dernier, Psalm West). Kim s'était dispensée du port d'un soutien-gorge et révélait, à travers son haut, ses jolies formes.

Un pantalon Balenciaga, des sandales Yeezy, un sac et des lunettes Chanel complétaient sa tenue du jour. Vêtue d'une longue veste noire, Khloé souhaitait clairement se faire discrète.