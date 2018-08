Kim Kardashian se réjouit d'être "maigre", les internautes s'indignent

Un peu plus tard lors de cette soirée poker entre soeurs, elle poursuit alors : "Tu es plus vieille et tu n'as jamais été aussi bien. Mieux qu'à 18 ans, 21 ou 23 ans." Face à cette vague de compliments sur son apparence, la mère de North, Saint et Chicago répond alors qu'elle n'est pas si maigre et qu'elle pèse environ 54 kilos, peut-être même moins sans ses extensions de cheveux.

Des actrices s'indignent



Seulement, nombreux sont les internautes à reprocher à Kim Kardashian de célébrer la maigreur et, au vu de son influence sur les réseaux sociaux, d'encourager ses millions d'abonnés à perdre toujours plus de poids. Parmi eux, l'actrice Emmy Rossum (aperçue dans la série Shameless) s'est longuement expliquée sur son compte Instagram : "La seule fois où j'ai pesé 54 kilos, c'est lorsque j'avais une mononucléose. J'avais perdu 10 kilos, j'étais émaciée et malade, je me sentais faible..."