Kim Kardashian : Seins nus dans son haut transparent, elle provoque une émeute

Kim Kardashian sait mieux que personne comment faire oublier les polémiques inutiles. Alors que les internautes lui sont tombés dessus ce mardi 11 juillet, après avoir repéré ce qui leur semblait pouvoir être de la cocaïne - en fait, rien d'autre qu'une trace sur une table en marbre, a répliqué l'intéressée -, la star de l'Incroyable Famille Kardashian a fait une apparition remarquée dans les rues de New York.

Séjournant actuellement dans la Grosse Pomme, elle a été photographiée quittant son hôtel pour se rendre chez le médecin, assistée d'une grosse équipe de sécurité. Provoquant une véritable émeute sur son passage, la femme de Kanye West en a profité pour dévoiler encore une fois son imposante poitrine.

Sans soutien-gorge et vêtue d'un débardeur blanc complètement transparent, la maman de North et Saint West (3 ans et 1 an) a laissé peu de place à l'imagination avec ce haut très léger. La bombe a associé son top à un short de sport Adidas et une paire d'escarpins, ainsi qu'un sac monogrammé Louis Vuitton. Un mélange des genres détonnant !

Coline Chavaroche