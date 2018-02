Kim Kardashian seins nus à la plage : Un shooting qui donne chaud !

Les seins de Kim Kardashian n'ont plus de secret pour personne depuis longtemps et l'arrivée toute récente de son troisième enfant, grâce à une mère porteuse, n'y change absolument rien.

Une semaine seulement après la naissance de sa fille Chicago, la starlette américaine de 37 ans a été aperçue en train de réaliser un shooting sur une plage de Malibu. Si l'on ne sait pas pour qui la femme de Kanye West a été immortalisée ainsi, s'il s'agit de la commande d'un magazine ou d'un nouveau projet personnel, la tenue qu'elle portait ne laissait que peu de place à l'imagination.

Connue pour aimer surexposer sa voluptueuse silhouette, Kim Kardashian est restée dans un son registre préféré : la nudité. La bimbo portait une robe très légère pour l'occasion sous laquelle elle ne portait pas de soutien-gorge, mais au moins une culotte.

Quelques jours plus tard, Kim Kardashian a de nouveau enflammé la Toile en publiant plusieurs photos très suggestives sur sa page Instagram. Topless et les cheveux coiffés en fines tresses blondes, accessoirisées de perles blanches, la femme d'affaires qui lance un nouveau parfum baptisé Bae pour la Saint-Valentin avait été accusée d'appropriation culturelle." Alors les gars, je me suis fait des tresses à la Bo Derek, et je les kiffe vraiment", avait également déclaré Kim Kardashian dans une vidéo publiée sur Snapchat, faisant référence à l'actrice Bo Derek, coiffée de tresses dans le film 10 (1979).