Kim Kardashian : Ses chances de tomber à nouveau enceinte s'éloignent...

Son adorable petit Saint n'a que 1 an et demi, mais Kim Kardashian veut déjà lui offrir un petit frère et une petite soeur. Malheureusement, la starlette américaine rencontre quelques difficultés dans son projet de nouveau bébé. À cause de deux accouchements délicats, le corps de la femme de Kanye West a été fragilisé au point que les médecins lui déconseillent vivement une troisième grossesse. Des mises en garde que la sulfureuse brunette entend mais tente de contourner.

Aux dernières nouvelles, Kim Kardashian devait subir une intervention chirurgicale au niveau de l'utérus, opération devant rendre une nouvelle grossesse possible. Oui mais voilà, l'intervention en question a eu lieu et s'est finalement soldée par un échec. La bimbo de 36 ans a annoncé la mauvaise nouvelle dans le quatrième épisode de la saison 13 de Keeping Up With The Kardashians (L'Incroyable Famille Kardashian) diffusé dimanche 2 avril aux États-Unis, intitulé Kim's Last Ditch Effort.

Après avoir rappelé son immense désir d'être à nouveau maman, Kim Kardashian a révélé à sa famille la programmation de son intervention chirurgicale. À la suite de complications imprévues, la starlette a été contrainte de se faire poser une sonde urinaire et les médecins lui ont formellement déconseillé de tomber enceinte. Porter un nouveau bébé pourrait mettre sa santé en danger. "Non seulement ça a été douloureux mais entendre que je ne pourrais pas porter d'autres enfants, cela n'aurait pas pu être pire", a-t-elle confié face aux caméras.

Voulant plus que tout agrandir sa famille, encore plus depuis le terrible braquage dont elle a été victime à Paris, Kim Kardashian revient alors à une option qu'elle avait déjà envisagée mais mise de côté, espérant tomber enceinte : avoir recours à une mère porteuse. "Kanye était vraiment nerveux à propos de l'intervention... Mais je sais qu'il veut d'autres enfants. Je sens qu'une mère porteuse est la seule solution pour moi", a-t-elle expliqué dans Keeping up With The Kardashians.

