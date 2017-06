Kim Kardashian : Son adorable petite North West fête son 4e anniversaire

Ce jeudi 15 juin, la fille de Kim Kardashian a célébré son quatrième anniversaire. Pour ses 4 ans, l'adorable fashionista a passé la journée en famille. Comme en témoignent plusieurs photos publiées sur le site du Daily Mail, la petite fille est d'abord allée déjeuner avec ses parents, Kim et Kanye West, ainsi que son petit frère Saint (1 an) et sa tante Kourtney Kardashian.

Cette dernière était accompagnée de deux ses enfants, Mason (7 ans) et Penelop (4 ans), ravis de retrouver ensuite leur cousine préférée pour sa fête d'anniversaire. Après le déjeuner, toute l'Incroyable Famille Kardashian s'est réunie chez Chuck E. Cheese, une chaîne de restauration spécialisée pour les enfants et les goûters d'anniversaire.

À cette occasion, Khloé Kardashian avait fait le déplacement depuis Cleveland, où elle réside désormais avec son amoureux, le basketteur Tristan Thompson. La star de l'émission Revenge Body With Khloé a documenté les festivités sur son compte Snapchat, où elle a publié une vidéo d'elle avec sa nièce Dream, la fille de son frère Rob Kardashian et son ex Blac Chyna. Elle a aussi ajouté un cliché de la Birthday Girl devant son gâteau d'anniversaire.

De son côté, Kim Kardashian, qui avait redécoré sa maison de ballons pour ce jour si spécial pour sa petite fille, a aussi publié un joli message d'anniversaire sur sa page Instagram. "Mon bébé a eu 4 ans aujourd'hui ! C'est mon bonheur, elle est tout pour moi. Je t'aime à l'infini et au-delà", a-t-elle écrit en légende d'une photo de mère et fille.