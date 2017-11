Kim Kardashian : Son ex Ray J, initiateur de sa sextape, bientôt papa

Un an après avoir épousé Princess Love, ex-strip-teaseuse reconvertie en styliste, Ray J s'apprête aujourd'hui à goûter aux joies de la paternité pour la toute première fois. Invité lundi 27 novembre sur le plateau de l'émission The Real, le chanteur de 36 ans a effectivement confirmé la grossesse de sa compagne. "Je suis nerveux, très excité, c'est quelque chose qui arrive enfin. (...) On essayait de concevoir un enfant depuis un moment", a-t-il déclaré.