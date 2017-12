Kim Kardashian : Son fils Saint, star de la carte de Noël familiale

2017 touche à sa fin, mais les préparatifs des fêtes commencent ! Les Kardashian ont pris de l'avance et se sont réunis pour la réalisation d'une carte de voeux, à l'adresse de leurs millions d'admirateurs. Le fils de Kim et Kanye West, Saint, en est le premier visage...

Comme les familles présidentielles et royales à travers le monde, les Kardashian souhaiteront à leurs fans un joyeux Noël et une excellente année 2018 par le biais d'une carte. À la manière du calendrier de l'Avent, le photographe Eli Russell Linnetz en a dévoilé une première partie.

"La carte de Noël de cette année est photographiée de manière très décontractée. Nous sommes d'humeur jeans et t-shirts. Très mignon. Avec tous les enfants, et très difficile à réaliser", a récemment confié Kim Kardashian sur le plateau de l'émission The Late Late Show with James Corden.

Un look confirmé par l'adorable Saint West (2 ans ce mardi 5 décembre), habillé d'un jean et déjà prêt à déballer les cadeaux !