Kim Kardashian : Son garde du corps lors du braquage est poursuivi en justice

Le concierge est également cité dans la plainte mais il n'est pas poursuivi. Menacé par les cambrioleurs armés, il avait été contraint de les conduire jusqu'à la chambre de la star qu'il avait même dû ouvrir. L'épouse de Kanye West avait ensuite été bâillonnée, attachée et mise dans la baignoire. Une expérience traumatisante que la maman de North (5 ans), Saint (2 ans) et Chicago (8 mois) a évoquée dans le magazine Wealthsimple en juillet dernier : "Quelqu'un m'a rendu visite hier, un ami, et il m'a dit : 'Est-ce que tu as des équipes de sécurité devant ta porte en permanence ? Parce que ce n'était pas le cas avant.' Et je lui ai répondu que oui, que c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ce que je dois faire pour me sentir en sécurité et réussir à dormir la nuit. Et je pense que c'est arrivé après ce qui s'est produit à Paris."

Malgré tout, celle qui s'affiche à nouveau avec une impressionnante bague de fiançailles n'a pas poursuivi en justice Pascal Duvier. Le garde du corps a tout même été congédié peu de temps après le braquage. L'enquête sur les cambrioleurs est quant à elle toujours en cours.