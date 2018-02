Kim Kardashian : Stylée et gourmande avec Khloé enceinte

Rien n'arrête la machine Kardashian, même pas les naissances de deux bébés (et d'un troisième pour bientôt) ! Preuve en images avec Kim, surprise mercredi 7 février avec sa petite soeur enceinte, Khloé. Avant de la retrouver pour déjeuner, la superstar a profité d'un court instant shopping, suivie par les caméras de L'Incroyable Famille Kardashian...

C'est au magasin DASH (une marque fondée par les soeurs Kourtney, Kim et Khloé Kardashian) de Melrose Avenue à West Hollywood, que Kim s'est rendue. La bombe de 37 ans était accompagnée d'une équipe de tournage venue filmer de nouvelles séquences pour l'émission Keeping up with the Kardashians. Une présence qui a fortement entravée son job de client mystère...

Après la boutique DASH, Kim Kardashian est allée au restaurant Catch LA, également située sur Melrose Avenue. L'épouse de Kanye West et maman de Chicago (née le 15 janvier) y a retrouvé sa petite soeur Khloé, enceinte de son premier enfant. Les deux femmes ont conclu leur déjeuner au Drive d'un McDonald's et cédé à une envie de fast-food.

Pour cette journée en extérieur, Kim portait un trench-coat en cuir Gucci, un pull, un cycliste et des mules en PVC YEEZY (collections SEASON 6 et PRE SEASON 6).

Elle arbore un look différent et bien plus sexy sur un nouveau cliché Instagram publié ce même mercredi 7 février. En souvenir de son récent shooting torride sur la plage de Malibu...