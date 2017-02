Kim Kardashian : Super Bowl en famille et étranges confessions sur son couple...

Dimanche 5 février, la finale du Super Bowl, événement incontournable du monde du sport, n'a pas manqué d'attirer l'attention des nombreux spectateurs américains. Au total, plus de 110 millions de fans étaient prostrés devant leur écran de télévision pour assister à la victoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre face aux Falcons d'Atlanta (34-28).

Kim Kardashian et Kanye West n'ont pas échappé à la tradition et se sont rendus chez des amis pour observer le match. Fragilisés il y a quelques semaines par des rumeurs de divorce, la star de télé-réalité et le rappeur ont de nouveau affiché un front uni lorsqu'ils ont été aperçus dans les rues de Los Angeles.

Vêtus de tenues discrètes et décontractées, la bimbo de 36 ans et le chanteur de 39 ans étaient accompagnés de leurs deux enfants, North (3 ans) et Saint (1 an). Quelques jours auparavant, la vedette de L'Incroyable Famille Kardashian s'était rendue au Costa Rica pour profiter de quelques jours de vacances en famille. Puis, elle s'était envolée vers New York, où elle avait notamment été entendue par un juge français dans l'affaire du braquage parisien.

Cette nouvelle apparition survient alors que la jeune femme a publié sur son site internet officiel les "20 choses" que l'on ignore à son sujet. Entre deux anecdotes et révélations aussi étranges que cocasses ("J'ai failli me faire expulser d'un stage de tennis après avoir embrassé un garçon... Mon père m'avait hurlé dessus", "Je dors avec les yeux légèrement ouverts et ça fait flipper les gens", "J'ai une tâche de rousseur dans un oeil"), Kim K a également révélé le jour où elle a compris que Kanye West était l'homme de sa vie. "J'aime seulement les pièces chauffées et je déteste lorsqu'il y a de climatisation. J'ai compris que Kanye et moi étions faits l'un pour l'autre lorsque j'ai dormi chez lui et qu'il a mis le chauffage", a-t-elle écrit. Une déclaration originale !