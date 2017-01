Kim Kardashian taquine avant un séjour sous haute surveillance à Dubaï...

C'est en toute sérénité que Kim Kardashian va s'envoler vers Dubaï, où elle est attendue pour donner une Masterclass beauté, la même qu'elle avait été contrainte d'annuler en octobre dernier après son braquage à Paris. Le hasard fait bien les choses puisque, alors qu'elle a reprogrammé sa venue dans la première ville des Émirats arabes unis, la police française vient d'arrêter 17 suspects dans le cadre de son agression à main armée au cours de laquelle les braqueurs étaient repartis avec près de 10 millions de dollars de bijoux.

L'esprit plus léger, la star de l'Incroyable Famille Kardashian, qui a fait son retour sur les réseaux sociaux tout récemment, a publié quelques photos des préparatifs de son voyage à Dubaï. Sur son compte Snapchat, elle a publié plusieurs photos et vidéos d'elle en compagnie du maquilleur Mario Dedivanovic, qui va l'assister lors de cette semaine de cours spécial beauté. La socialite de 36 ans semblait en grande forme, allant jusqu'à taquiner son assistant. "Tu ferais bien de rentrer le ventre. Ceux qui viennent à la Masterclass de Dubaï ne veulent pas voir ça", a-t-elle déclaré sur Snapchat ce lundi 9 janvier.

Il faut dire que, selon les informations du DailyMail, les billets pour le séminaire en question, long de six heures seulement, se sont vendus à prix d'or. Les tickets VIP, qui comprennent l'accès à la Masterclass ainsi qu'un meet and greet avec la star et une pochette surprise, ont tous été vendus pour la modique somme de 1600 dollars. La femme du rappeur tourmenté Kanye West a en revanche précisé qu'ils restaient quelques places disponibles pour assister à l'événement, en échange de 500 dollars.

Selon les informations du magazine People, Kim Kardashian sera sous bonne garde pour sa première apparition professionnelle officielle depuis le braquage. "Elle a prévu une grosse équipe de sécurité et les enfants ne viennent pas avec elle. Si elle est soulagée des avancées de la police française, à chaque fois, tout lui revient en mémoire et c'est très dur pour elle à gérer. Elle s'énerve à chaque fois qu'elle doit parler du braquage et souhaite seulement aller de l'avant", rapporte une source du magazine américain. Ce séjour exotique devrait lui faire le plus grand bien.