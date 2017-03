Kim Kardashian : Un rituel plein d'amour avec Kanye West après ses concerts

Kanye West compte des centaines de millions de fans dans le monde ! Kim Kardashian en fait naturellement partie mais elle a la chance, contrairement aux autres, de vivre en sa compagnie. La superstar de 36 ans révèle à la toile la nature d'un rituel post-concert du couple. Serviette et verre Versace, deux accessoires essentiels aux tournées de Yeezy...

C'est sur son site web/appli mobile que Kim Kardashian West a dévoilé un détail de la vie en coulisses de son mari. La star de télé-réalité assiste à de nombreux concerts de Kanye. Une fois le spectacle terminé, l'artiste de 39 ans quitte la scène et retrouve ses proches backstage. Kim l'y attend, armée de deux éléments indispensables.

"Après chaque concert, je félicite toujours Kanye avec une serviette Versace noire et de l'eau dans un verre Versace", écrit Kim Kardashian. La maman de North et Saint West (3 ans et 15 mois) a respecté cette tradition lors des shows du Saint Pablo Tour. La tournée avait subitement pris fin le 19 novembre dernier à Sacramento, deux jours avant l'admission en hôpital psychiatrique de Kanye.

"Et il y avait cette machine à glace dans la pièce pour les amis et la famille", ajoute Kim Kardashian. Les machines en question offraient à l'entourage de Kanye West des verres de cocktails glacés cognac/coca et vodka/limonade. Elles figurent sur le tour rider du rappeur, recensant ses exigences pour un confort optimal !