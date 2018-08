Kim Kardashian : Une fan dépense 17 000 euros pour obtenir son corps

Kim Kardashian est l'une des célébrités les plus sexy et influentes de la planète ! Ces deux pouvoirs ont eu raison d'une fan, qui a dépensé une petite fortune pour obtenir le même corps de rêve. Après 17 000 euros de chirurgie esthétique, Nadia Hari estime ne pas avoir terminé sa transformation...

Le phénomène Nadia Hari a vu le jour sur Media Drum World. Le site y dresse le portrait d'une jeune femme de 24 ans, résidant à Londres et exerçant le métier d'assistante de projet. Nadia est l'une des nombreuses admiratrices de Kim Kardashian, admiration qu'elle a manifestée en se lançant dans une métamorphose par opérations de chirurgie esthétique. La jolie brune d'origine argentine a notamment subi deux augmentations mammaires, une augmentation du volume des lèvres et un lifting du postérieur (dit lifting brésilien).

"En Argentine, il y a des concours de beauté comme 'Miss Bum Bum' et 'Miss Reef' qui honore les mannequins voluptueux... Elles ont toutes subi des opérations, des implants mammaires ou des augmentations du derrière. Ça fait partie de la culture, explique Nadia à Media Drum World. La beauté est quelque chose qui peut être améliorée, achetée et faite. Plus vous sortez du lot, mieux c'est." Elle applique son mantra et fait désormais un bonnet J.

Nadia a subi sa première opération, une augmentation mammaire, en 2014. Elle avait alors 20 ans. La bombe londonienne a depuis dépensé près de 17 000 euros (15 00 livres sterling) en opérations et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle a en effet pour projet de faire encore augmenter le volume de sa poitrine et de son postérieur.

"Je veux ressembler à une déesse moderne, comme Kim Kardashian par exemple", ajoute Nadia Hari. La superstar de 37 ans peut se réjouir : ses fans sont les plus dévoués de la planète !