Kim Kardashian : Virée shopping avec Kanye West et adorable vidéo de Chicago

Les environs de Los Angeles brûlent depuis plusieurs jours. Une situation exceptionnelle et catastrophique qui a contraint Kim Kardashian et Kanye West à quitter leur maison puis à engager des pompiers privés qui ont permis de sauver tout leur quartier d'Hidden Hills. Leur propriété était tout particulièrement menacée puisqu'elle est retirée, au bout d'un chemin et près d'un champ.

Malgré cette dramatique actualité, le célèbre couple ne change rien à son quotidien et c'est d'une humeur plutôt détendue que la star de télé-réalité et femme d'affaires de 38 ans et le chanteur de 41 ans se sont offert une sortie shopping en amoureux le 17 novembre 2018. Les amoureux se sont d'abord rendus chez Barneys avant de visiter la bijouterie XIV Karats de Beverly Hills. Si Kanye West ne peut passer inaperçu avec ses cheveux roses, Kim Kardashian aurait presque pu se balader incognito dans sa combinaison noire.

La veille, Kim s'était rendue à l'inauguration de Dream's Gallery, à Los Angeles, faisant forte impression dans une tenue grise qui la moulait. Mais ce n'est pas vers elle que les regards étaient principalement tournés mais vers sa grande soeur Kourtney qui a dégainé un décolleté renversant pour cette soirée à laquelle son ex Scott Disick et sa jeune compagne Sofia Richie assistaient aussi.

Malgré toutes ces sortis, Kim Kardashian n'en oublie pas ses enfants. Maman de trois bambins, North, 5 ans, Saint, qui fêtera ses 3 ans au début du mois de décembre, et Chicago née d'une mère porteuse au début de 2018, la multimillionnaire a publié une adorable vidéo de sa petite dernière sur ses réseaux sociaux ce même 17 novembre. A croquer Chi (le surnom de Chicago) fixe avec attention le smartphone de sa maman qui a ajouté un filtre papillons et la zoome généreusement. Impossible de résister à tant de mignonnerie.