Kim Kardashian : Visite guidée de son Boeing 747 aux multiples pièces de luxe

Rien n'est jamais trop beau pour Kim Kardashian et Kanye West. Lundi 26 novembre 2018, la star de télé-réalité américaine s'est saisie de son compte Instagram pour y diffuser plusieurs vidéos. La vedette de 38 ans y expliquait qu'elle était accompagnée de son époux et des équipes Yeezy et Adidas pour un "vol longue distance" à l'occasion d'un voyage professionnel. La destination précise n'a toutefois pas été révélée.

Aussi hallucinée qu'émerveillée, Kim K a ainsi confié qu'un énorme Boeing 747 avait été mis à leur disposition. Cet impressionnant avion de ligne, qui est normalement utilisé pour des vols commerciaux qui peuvent accueillir en moyenne 660 passagers, a été entièrement aménagé pour des vols privés. "Rien de bien fou, on est juste en train de prendre un 747 privé, c'est comme ça que Kanye fait les choses maintenant. Juste des 747. Privés. Je ne savais même pas que ça existait, mais peu importe !", a déclaré Kim dans ses vidéos.