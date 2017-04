Kim (Les Anges 9) : Le résultat de sa nouvelle opération de chirurgie révélé !

À l'instar d'Eddy (Les Anges, La Villa des coeurs brisés), Nadège Lacroix (Secret Story, Friends Trip) ou encore Jazz (Qui veut épouser mon fils ?), Kim Glow a succombé au tourisme médical.

La candidate des Anges 9 s'est récemment envolée pour la Tunisie afin de subir une nouvelle opération de chirurgie esthétique, filmée par Sam Zirah. Après la poitrine, elle a souhaité se faire injecter de la graisse provenant des cuisses et du ventre dans les fesses afin d'affiner sa taille et avoir un fessier plus bombé.

"J'ai toujours eu un corps de sportive mais je n'ai plus pu aller à la salle de sport comme je le voulais et ça s'est transformé en gras. Je ne peux plus me voir comme ça. Suite à ça, j'ai posé un implant contraceptif dans le bras, que j'ai enlevé depuis. J'ai pris 10 kilos. J'en ai reperdu 5 depuis", a-t-elle confié à son chirurgien avant de passer sur le billard.

Malgré son angoisse, l'ancienne petite amie d'Anthony Matéo a sauté le pas. Elle n'a d'ailleurs pas caché être très fière du résultat en partageant une photo très sexy sur Snapchat il y a quelques jours. Son médecin a toutefois précisé lors du reportage que le résultat final ne serait visible qu'au bout de trois mois. Le prix de l'opération ? 2 600 euros.