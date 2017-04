Kim (Les Anges 9) "schizo" et "bipolaire" : Sarah Lopez balance !

Une nouvelle guerre pourrait bien se préparer dans le petit monde de la télé-réalité. Invitée dans le Mad Mag (NRJ12) ce lundi 3 avril 2017, la candidate des Anges 9 Sarah Lopez n'a pas été tendre avec Kim Glow et deux autres participants.

Si elles étaient proches au début du tournage de la télé-réalité, Sarah et Kim ont fini par s'éloigner comme l'a confié la petite amie de Vincent Queijo. La raison ? Elle soupçonnait Kim de jouer un double jeu : "Elle est un peu schizo, bipolaire, tout ce que vous voulez. Au bout d'un moment... Je ne sais même pas qui est la vraie Kim, il y a deux personnages. Elle change régulièrement d'attitude."

Sarah Lopez n'a également pas mâché ses mots au moment d'évoquer Anissa : "On l'a compris, elle a perdu 10 kilos avant d'entrer dans Les Anges. Elle n'a pas arrêté de le répéter. Elle est très égocentrique. Et comme j'ai dit c'était une plante verte, je ne l'aimais pas." Et de conclure que l'ange anonyme Anthony Alcaraz était "gentil" mais "vide".

Reste à savoir si les trois candidats prendront le temps de lui répondre sur les réseaux sociaux.