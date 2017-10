Kim Wall, tuée et démembrée : Le suspect Peter Madsen passe aux aveux...

Peter Madsen, principal suspect dans le meurtre de la jeune journaliste suédoise Kim Wall, est enfin passé aux aveux selon le site FranceInfoTv et les agences AFP et Reuters. Lundi 30 octobre, les autorités danoises ont expliqué que l'inventeur du sous-marin UC3 Nautilus avait enfin reconnu avoir démembré le corps de la pauvre femme, âgée de 30 ans, alors qu'elle effectuait un reportage sur son invention. En revanche, il nie toujours le meurtre.

Le 10 août, Kim Wall s'est rendue à Køge, à l'Est du Danemark, pour réaliser le portrait de Peter Madsen. L'homme est célèbre dans son pays pour ses inventions. La dernière en date, un véritable sous-marin à bord duquel la journaliste embarque pour ne plus jamais être revue de son vivant... Selon les derniers aveux de Madsen, la jeune femme est morte d'une intoxication au monoxyde de carbone à bord du sous-marin. Pour faire disparaître le corps, le suspect l'a donc découpé avant de faire couler son submersible. Il a dû être secouru le 11 août dans le détroit de l'Öresund, entre le Danemark et la Suède.

Le 21 août, le tronc de la jeune journaliste est retrouvé, puis la tête et ses jambes. Le corps a subi de nombreuses tortures, notamment au niveau des parties génitales, des mutilations mises en évidence par l'autopsie mais insuffisante pour déterminer la cause exacte du décès. Peter Madsen a d'abord raconté avoir débarquée la victime le 10 au soir à sa demande, puis lui invente un accident à bord de son sous-marin et maintenant cette intoxication. Pour autant, les autorités suspectent Madsen d'avoir tué la jeune femme pour satisfaire un fantasme. La police a retrouvé, à son domicile, plusieurs vidéos montrant des jeunes femmes se faire réellement décapiter et torturer. La faute a un ancien stagiaire, selon le principal suspect.