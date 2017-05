Kim Zolciak-Biermann, son fils mordu par un chien: "Emerveillée par ses progrès"

Par chance, tout va mieux. Kim Zolciak-Biermann, star de la télé-réalité américaine à succès The Real Housewives of Atlanta, a vécu la semaine dernière un cauchemar qu'elle ne souhaite revivre pour rien au monde. Le fils de 5 ans de l'incroyable mère de six enfants que l'on peut notamment voir dans Don't Be Tardy (une émission de télé-réalité aux Etats-Unis) a eu la peur de sa vie : il s'est fait attaquer par un chien, dont résultent des séquelles physiques...

"Je ne sais pas par où commencer. Les quatorze dernières heures de nos vies ont été un véritable cauchemar. Mon adorable Kash Biermann a été mordu par un chien et il a eu des blessures très graves. Je n'ai jamais autant prié dans ma vie ni eu aussi peur", expliquait la sulfureuse blonde sur son compte Instagram le 24 avril dernier.

Mais désormais, son bout de chou irait mieux : "Je suis tellement heureuse de vous informer que Kash est toujours en train de se remettre de ce drame. C'est tellement incroyable (...) les blessures subies sur sa peau se guérissent parfaitement grâce à ses incroyables médecins, de ses infirmières, de notre médecine moderne, de ses traitements homéopathiques, sa volonté et son attitude positive. Kroy, ses médecins et moi, nous sommes émerveillés par ses progrès", a-t-on pu lire sous la récente photo de son fils que la jeune maman a publiée sur les réseaux sociaux.

"Il n'aura plus de problèmes physiques une fois qu'il sera complètement guéri et nous sommes confiants pour que son état mental et émotionnel reviennent à son état d'origine. Il est vraiment incroyable. J'aime passer toutes mes journées avec lui. Je pourrais le manger ! (...) Merci encore pour l'amour, vos soutiens et vos prières. Je crois fermement qu'ils ont fait toute la différence", a poursuivi Kim Zolciak-Biermann, heureuse que son fils soit en bonne voie pour un rétablissement express !