Kim Zolciak et son fils de 5 ans défiguré par un chien : Il va de l'avant !

C'est désormais une page qui se tourne pour le petit Kash Biermann. Âgé d'à peine 5 ans, le fils de la starlette américaine Kim Zolciak avait subi une intervention chirurgicale après avoir été violemment attaqué par un chien. Depuis, le bambin va beaucoup mieux d'après les nombreux clichés que sa mère poste sur les réseaux sociaux.

Kash traumatisé par l'animal à quatre pattes ? Certainement pas. L'incroyable mère de six enfants que l'on peut notamment voir dans la télé-réalité américaine Don't Be Tardy a publié ce lundi 3 juillet une photo sur Instagram de son bout de chou câlinant un chiot adorable. Une sorte de thérapie selon ses explications : "Voilà comment Kash a passé ces 2 derniers jours ! Je suis très reconnaissante des conseils que m'a donnés mon ami Miko Grimes afin que mon fils n'ait plus peur des chiens", écrit-elle dans sa légende.