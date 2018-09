Kim Zolciak retouche sa fille de 4 ans, la Toile scandalisée

Kim Zolciak en connaît un rayon sur les retouches. Son visage et son corps en ont subi à plusieurs reprises au point de perdre tout naturel. La star de l'émission de téléréalité The Real Housewives of Atlanta soumet ses enfants à ces mêmes exigences de perfection.

La femme au foyer de 40 ans a publié une photo de deux de ses six enfants sur Instagram le 25 septembre 2018, la petite Kaia et son frère jumeau Kane. La fillette, habillée d'un short en jean, d'un court chemisier vichy avec le bandeau assorti, pose de profil. Sauf que la photo proposée par Kim Zolciak n'est pas la version originale.

En effet, la blonde passée plusieurs fois par la case chirurgie esthétique a retouché les fesses de sa fille pour les rendre plus bombées et son nez, qu'elle a rendu plus lisse. Un avant/après saisissant circule sur la Toile et indigne les internautes. L'originale avait été partagée par un autre enfant de Kim Zolciak, sa fille Brielle, qui a depuis supprimé son post.

La mère de famille est accusée de sexualiser sa fillette. "C'est une chose de se photoshopper... mais c'est dégoûtant. Quel esprit malade a cette femme", "Pourquoi vouloir son enfant sexuellement plus attrayant ? Pour que les prédateurs la trouvent plus séduisante ?" : les critiques fusent en commentaires.