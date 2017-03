Kimi Raikkönen: Sa femme Minttu, enceinte de leur 2e enfant, expose ses rondeurs

L'arrivée du quatrième membre de la famille aura donc lieu moins d'un an après le mariage incroyablement romantique et fastueux, en août 2016 en Toscane, de celui qu'on surnomme Iceman et de la sublime brune, mannequin fitness et lingerie et blogueuse, qui se sont rencontrés en 2013 par l'intermédiaire d'amis communs. Kimi Räikkönen s'était séparé la même année de Jenni Dahlman, Miss Scandinavie 2001, qu'il avait épousée en 2004, et leur divorce avait été prononcé en 2014.

Le Finlandais volant et Minttu (née Virtanen) sont parents d'un petit garçon de 2 ans, Robin, né le 27 janvier 2015.

Il y a un mois, le top finlandais faisait une apparition splendide dans une robe de la créatrice Katri Niskanen à l'occasion d'un Gala des Sports en Finlande où son époux était récompensé.