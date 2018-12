Kirk Douglas : La légende hollywoodienne célèbre ses 102 ans !

C'est un record de longévité pour une star de cinéma de cette ampleur. Icône de l'âge d'or hollywoodien des années 1950 et 1960, Kirk Douglas a célébré dimanche 9 décembre 2018 son 102e anniversaire en présence de sa famille et de ses proches. Aperçu en fauteuil roulant sur le perron de son domicile de Beverly Hills au côté de sa femme Anne Buydens (épousée en 1954, elle fêtera elle-même ses 100 ans en avril prochain), l'acteur semble toujours autant en bonne forme et force décidément le respect !

Sur Instagram, sa belle-fille Catherine Zeta-Jones a publié un message pour marquer l'événement. "Joyeux 102e anniversaire au plus bel homme. Nous t'aimons Kirk", a-t-elle écrit. Ses petits-enfants, Dylan (18 ans et étudiant à l'université) et Carys (15 ans et sosie de sa maman) ont également posté quelques mots. "Joyeux anniversaire Pappy, 102 ans !!! Si tu es adoré par des millions des personnes, mon amour pour toi est de loin le plus grand. Je t'aime pour toujours", a écrit Dylan. "Jeune homme de 102 ans. À mon inspiration, mon Pappy. Les mots ne suffisent pas pour dire à quel point tu comptes pour moi. Joyeux anniversaire, je t'aime", a écrit Carys.