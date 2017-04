Kirsten Dunst et son dégoût des scènes de sexe : "Qu'on en finisse !"

Être actrice comporte parfois des inconvénients qui provoquent l'embarras. Comme par exemple le fait de se retrouver entièrement nue au milieu d'une grosse équipe de techniciens et de cameramen...

Interviewée le 29 mars par le site E! News en marge du CinemaCon organisé à Las Vegas, Kirsten Dunst a ainsi admis qu'elle redoutait beaucoup de tourner des scènes de sexe avec ses partenaires. L'actrice de 34 ans sera prochainement à l'affiche du nouveau film de Sofia Coppola, Les Proies (sortie prévue le 23 août 2017 en France), dans lequel elle joue notamment au côté de Colin Farrell.

Plus que de lui donner la réplique, la star américaine partage également avec lui une scène très hot dont un bref aperçu a d'ailleurs été divulgué dans la bande-annonce. Questionnée à ce sujet, celle qui se serait récemment fiancée à l'acteur Jesse Plemons a donc affirmé que ce n'était pas du tout une partie de plaisir. "Je suis par terre et on me déchire mes vêtements. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Pour être honnête, je suis plutôt du genre à dire : 'Qu'on en finisse le plus vite possible'", a-t-elle déclaré.

C'est plus difficile pour les femmes

Dans ces moments très inconfortables, Kirsten Dunst peut toutefois se consoler en se disant que celle qui se trouve derrière la caméra n'est autre que sa très bonne amie. C'est en effet la troisième fois que la comédienne collabore avec Sofia Coppola, qui l'avait déjà dirigée dans Virgin Suicides (1999) et Marie-Antoinette (2006). "Au moins, Sofia nous dit : 'On va essayer de tourner cette scène rapidement, on va la tourner ici, on va faire trois prises, et ça sera fini'", a-t-elle ajouté, affirmant que les "réalisateurs hommes" avaient plus tendance à vouloir filmer "sous tous les angles".

Des propos étayés par Colin Farrell. "C'est plus difficile pour les femmes. Les femmes dans l'histoire du cinéma... ont plus souvent été exploitées par les hommes que les hommes l'ont été. Donc, dans ce genre de situation, pour n'importe quelle scène d'amour à laquelle j'ai pris part au cours des années, je fais tout ce dont ma partenaire a besoin [pour être à l'aise]", a-t-il conclu. Le collègue idéal !