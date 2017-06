Kirsten Dunst, prête à devenir maman : "Il est temps d'avoir des bébés"

Star du dernier Festival de Cannes, où elle s'était rendue le 23 mai dernier pour présenter le nouveau film de Sofia Coppola Les Proies, Kirsten Dunst a profité d'un récent entretien accordé à l'édition britannique du magazine Marie Claire pour évoquer – fait rare – sa vie privée.

En couple depuis un an avec Jesse Plemons, acteur de 29 ans qu'elle avait rencontré en 2015 sur le tournage de la série Fargo et avec lequel elle s'est fiancée en janvier dernier, la comédienne de 35 ans a ainsi admis qu'elle se sentait aujourd'hui prête à délaisser sa carrière pour fonder une famille avec son chéri. "Je suis à une période de ma vie où je me dis que je travaille depuis l'âge de 3 ans. Il est temps d'avoir des bébés et de se relaxer", a-t-elle annoncé.

Jusqu'à présent, Kirsten Dunst n'avait jamais vraiment envisagé de devenir mère. Il y a deux ans, sa meilleure amie a donné naissance à une petite fille dont elle est devenue la marraine, bouleversant sa vie. C'est ce lien qui lui a ouvert les yeux. "Je n'étais pas de celles qui disaient 'Je veux un bébé !', jusqu'au jour où ma filleule est venue au monde. Je l'aime tellement. Cet amour est comme... On ne peut pas l'expérimenter, sauf si on a un enfant. Je l'ai mise au lit hier soir et elle s'est réveillée ce matin et a dit à sa mère : 'Où est Kiki ?' J'adore cet amour. C'est ce que je veux", a-t-elle ajouté.

Dans cet entretien, Kirsten Dunst a également donné son avis tranché sur le nouveau reboot de la franchise Spider-Man (le nouvel opus mettant en vedette le jeune Tom Holland, Spider-Man: Homecoming, sortira sur les écrans le 12 juillet prochain). Critique, celle qui interprétait le rôle de Mary Jane Watson dans la première adaptation de Sam Raimi (2002-2007) face à Tobey Maguire n'a pas mâché ses mots. "On a fait les meilleurs films, alors qu'importe ! Qu'ils en fassent autant qu'ils veulent. Ils le font juste pour l'argent. C'est tellement évident", a-t-elle conclu.