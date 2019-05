Kit Harington en rehab : l'acteur bouleversé par l'arrêt de Game of Thrones

Avant même de tourner la dernière saison de Game of Thrones, Kit Harrington semblait déjà bouleversé lors de la lecture du dernier épisode. Dans un extrait du documentaire The Last Watch (depuis le 27 mai sur OCS), retraçant le tournage éprouvant de la huitième et ultime saison, l'acteur apparaît les larmes aux yeux. "Au dernier jour du tournage, j'allais bien... J'allais bien... J'allais bien... Puis j'ai fait ma dernière prise et j'ai commencé à faire de l'hyperventilation, a-t-il raconté à Esquire en avril dernier. Ils ont dit, 'C'est dans la boite !', et je me suis écroulé put***. C'était une vague de soulagement et de deuil parce qu'on ne le refera plus jamais (...). Mais le plus étrange était lorsque nous avons quitté le plateau et qu'ils ont commencé à retirer mon costume, comme s'ils arrachaient mon personnage pour la dernière fois sans cérémonie."