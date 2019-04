Kit Harington et Rose Leslie complices à l'avant-première de "Game of Thrones"

Plus que quelques jours avant de finalement découvrir la dernière saison de Game of Thrones ! Ce 3 avril 2019, tous les acteurs de la série événement se sont réunis le temps d'une joyeuse avant-premiere à New York. Sur le tapis rouge du prestigieux Radio City Music Hall, les couples stars du programme étaient sur leur trente-et-un.

Tout sourire, les jeunes mariés Kit Harington (alias Jon Snow dans la série) et Rose Leslie (Ygritte) ont volontiers pris la pose devant les photographes. Les deux acteurs qui se sont rencontrés pendant le tournage de la série ont pleinement affiché leur complicité, non loin d'Emilia Clarke, radieuse dans sa robe Valentino. Autre jeune couple a s'être illustré ce mercredi soir, Sophie Turner et son fiancé Joe Jonas sont arrivés bras dessus bras dessous. L'interprète de Sansa Stark a également retrouvé sa copine Maisie Williams, qui joue sa petite soeur Arya dans la série.