Kit Harington et Rose Leslie : Le couple de Game of Thrones s'est marié !

Ils se sont dit oui ! En couple à l'écran comme dans la vie, les deux stars de la série Game of Thrones, Kit Harington (qui incarne le personnage de Jon Snow) et Rose Leslie (qui jouait la sauvageonne Ygritte), se sont mariés ce samedi 23 juin 2018. Un mariage qui s'est déroulé, non sans un certain folklore, à Aberdeen en Ecosse, en présence de leurs proches, familles et amis, mais aussi de fans visiblement curieux.

Mais le couple a joué le jeu. À son arrivée, Kit Harington, vêtu d'une veste en queue de pie très british, a été saluer quelques fans avant de rentrer dans l'église. Quelques minutes après, au bras de son père, Rose Leslie apparaissait vêtue d'une magnifique robe blanche et d'un voile. Certains de leurs amis acteurs de la série ont assisté à la cérémonie, comme Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark), John Bradley (Samwell Tarly), Richard Madden (Robb Stark) qui est arrivé en kilt, Liam Cunningham (Davos) ou encore Peter Dinklage (Tyrion Lannister). D'autres personnalités telles que le chanteur Marcus Mumford, Malin Akerman et son fiancé Jack Donnelly, étaient aussi de la partie.

Après la cérémonie religieuse en la Rayne Church, le couple, ivre de bonheur et sous une multitude de confettis, a quitté bruyamment l'église à bord d'un vieux Land Rover Defender 30, auquel ont été accrochées des boîtes de conserve. Comme de nombreux invités, ils ont ensuite pris la direction du château de Wardhill, une bâtisse écossaise du 12e siècle, propriété de la famille de Rose Leslie, dans le comté d'Aberdeenshire.

Un mariage qui intervient ainsi près de 9 mois après la publication en septembre dernier des bans dans un style d'ailleurs inspiré du ton de la série. La date avait elle été inscrite sur les registres de la ville de Huntly.

Kit Harington et Rose Leslie, âgés chacun de 31 ans, s'étaient rencontrés en Islande en 2012, sur le plateau du tournage de Game of Thrones. "Si vous êtes déjà attiré par quelqu'un, et que vous devez jouer la personne qu'elle aime, tomber amoureux devient très facile", avait déclaré l'acteur au magazine L'Uomo Vogue. Dans la série, le personnage de Rose Leslie et celui de Kit Harington sont en couple à partir de la saison 2. Mais la mort d'Ygritte dans la saison 4 allait mettre un terme à cette relation amoureuse.

Les deux acteurs britanniques avaient officialisé leur relation en avril 2016 sur le tapis rouge des Laurence Olivier Awards, les récompenses du théâtre britannique.