Kit Harington et Rose Leslie : Les acteurs de Games of Thrones se sont fiancés

Mariage en vue pour l'interprète de Jon Snow ! Kit Harington a demandé la main de sa jolie petite amie Rose Leslie (Ygritte dans Game of Thrones). Et elle a dit oui ! Des rumeurs de fiançailles couraient déjà au début de l'été, lorsque le couple a acheté une sublime propriété dans le comte de Suffolk pour la modique somme de 1,9 million d'euros.

L'heureuse nouvelle avait été relayée par The Sun après une parution dans les pages mariage du prestigieux Times. "Les fiançailles sont annoncées entre Kit, jeune fils de David et Deborah Harington du Worcestershire, et Rose, fille cadette de Sebastian et Candy Leslie du Aberdeenshire", peut-on lire dans le quotidien.

L'information a ensuite été confirmée par les sources du très sérieux People. Kit Harington et Rose Leslie sont tombés amoureux l'un de l'autre sur le tournage de la saison 2 de Game of Thrones en Islande, en 2012. Mais ils ont attendu 2016 pour officialiser leur idylle, qu'ils ont confirmée en faisant leur première sortie en couple lors des Olivier Awards à Londres. En juin dernier, on apprenait que les tourtereaux étaient sur le point d'emménager ensemble. Sur le plateau de James Corden, Kit Harington avait été mis dans une position pour le moins inconfortable par Nicole Kidman. Révélant que Rose, son "autre meilleure amie", allait déménager chez lui, il avait été lancé sur le sujet du mariage. "Vas-tu te marier ?", lui avait demandé l'actrice de but en blanc. Rougissant, il avait répondu qu'il souhaitait y aller "étape par étape". Force est de constater qu'il en a franchi une grande !