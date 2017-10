Kit Harington : L'horrible blague qui a rendu hystérique sa fiancée Rose Leslie

En couple depuis cinq ans, Kit Harington et Rose Leslie ont eu le coup de foudre l'un pour l'autre en se donnant la réplique sur les plateaux de Game of Thrones, où la comédienne de 30 ans interprétait autrefois le rôle d'Ygritte. Inséparables, les tourtereaux vivaient encore récemment à New York. En juillet dernier, le site du Daily Mail avait annoncé que le beau gosse anglais avait décidé d'acheter un joli nid d'amour en Angleterre.