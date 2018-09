Kit Harrington (Game of Thrones) : Sa superbe déclaration à Rose Leslie

Le personnage d'Ygritte a quitté la série 2014. Rose Leslie s'est consacrée au cinéma et plus récemment à The Good Fight, une série qui cartonne sur CBS. Kit Harrington a pour sa part terminé le tournage de la huitième et dernière saison de Game of Thrones qui sera diffusée en 2019 sur HBO (et OCS en US+24). Le 11 septembre, il présentait en avant-première mondiale The Death and Life of John F. Donovan de Xavier Dolan au Festival international du film de Toronto.

C'était donc une grande soirée pour Game of Thrones lundi soir. En plus d'être sacré meilleure série dramatique, le show a remporté plusieurs trophées techniques (costumes, musique, cascades et maquillage) mais aussi celui du meilleur acteur de second rôle dans une série dramatique pour Peter Dinklage. Et cette fois-ci, l'acteur n'a pas oublié de remercier son épouse !