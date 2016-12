Kobe Bryant papa : Le géant du basket présente son adorable "ange"

Kobe et Vanessa Bryant se sont mariés en avril 2001, un an et demi après leur rencontre et onze mois après s'être fiancés. Ils sont les parents de deux filles, Natalia Diamante et Gianna Maria-Onore, âgées de 13 et 10 ans.

Kobe Bryant aura tout le temps de s'occuper de sa nouvelle princesse puisqu'il est à la retraite depuis avril 2016. Il avait fait ses adieux à la NBA lors d'un match des Lakers qui avait rassemblé du très beau monde au Staples Center de Los Angeles : Kanye West, Jay Z ou encore David Beckham.

Olivia Maunoury