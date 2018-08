Kofi Annan : Mort de l'ex secrétaire général de l'ONU après "une courte maladie"

L'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix (en 2001), Kofi Annan, est donc mort à 80 ans après une "courte maladie", a annoncé samedi à Genève, en Suisse, sa fondation. On ne connait pas la maladie qui a eu raison de celui qui avait débuté dans l'économie.

"C'est avec une immense tristesse que la famille Annan et la Fondation Kofi Annan annoncent que Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations unies et lauréat du Nobel de la paix, est décédé paisiblement samedi 18 août après une courte maladie", a déclaré la fondation dans un communiqué. Il était remarié depuis 1984 à l'avocate suédoise Nane Lagergren, mère de sa fille Nina. De son premier mariage avec la Nigériane Titi Alakija, il avait eu deux enfants : Kojo, 47 ans, et sa soeur Ama, 49 ans.

Kofi Annan, né au Ghana, avait étudié à l'université de science et de technologie de Kumasi dans son pays natal puis au Macalester College situé à Saint Paul aux États-Unis pour l'obtention de son baccalauréat d'économie. Il avait aussi été élève de l'Institut de hautes études internationales de l'université de Genève en Suisse et au Massachusetts Institute of Technology. Il avait obtenu un diplôme de maîtrise en sciences de gestion au MIT. Toutefois, ce n'est pas dans le domaine de l'économie que les gens le connaissent mais dans celui de la diplomatie. Il a surtout été le très médiatique septième secrétaire général des Nations unies de 1997 à 2006.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a rendu hommage à l'un de ses prédécesseurs, saluant "une force qui guidait vers le bien". "De bien des manières, Kofi Annan incarnait les Nations unies. Il est sorti des rangs pour diriger l'organisation vers le nouveau millénaire avec dignité et une détermination sans égales", a-t-il ajouté.

Thomas Montet