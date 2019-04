Koh-Lanta 2019 – Alexandre éliminé : pourquoi il n'a pas cherché le collier

Lors du dernier épisode de Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1), deux candidats ont été éliminés. Frédéric a été sacrifié lors de la réunion des ambassadeurs et Alexandre a été contraint de quitter le jeu après les votes de ses camarades au conseil. Pour Purepeople.com, l'ancien Rouge fait quelques confidences sur son parcours.

Vous attendiez-vous à être éliminé ce soir-là ?

En allant au conseil, je suis sûr à 90% que je sors. Mais les jours d'avant et même quelques heures plus tôt, je ne me doutais de rien. Jusqu'à ce que Cyril soit venu me voir pour me dire que Cindy lui avait dit que mon prénom était ressorti quelques fois. C'est seulement là que je me suis dit que ça sentait mauvais.

Qu'avez-vous ressenti ?

Au dépouillement des votes, je me suis dit que Cyril sautait si j'avais un collier. Mais je n'en avais pas et donc je savais que je quittais le jeu. Forcément, ça fait bizarre. J'étais déçu de ne pas pouvoir faire plus d'épreuves individuelles et montrer ce que je valais. J'aurais voulu faire plus que la moitié de l'aventure. Si j'avais gagné le collier pendant l'épreuve d'immunité, ça aurait tout changé ! Maud avait gagné l'immunité, Cyril avait un collier, donc à trois, on aurait pu éliminer qui on voulait. C'est un gros regret d'avoir perdu l'épreuve.

Vous dites ne pas vouloir partir face à un Nicolas qui a déjà flanché...

Le mérite est assez subjectif, mais c'est vrai que partir en kiffant l'aventure face à quelqu'un un peu en dents de scie, c'est dur... Après, sur les épreuves, il est plutôt bon, mais il n'est pas toujours au top moralement. À des moments, il a voulu partir, mais je pense qu'il était bien content de rester et tant mieux pour lui !

Pourquoi ne pas avoir cherché le collier en dernière minute ?

Quand on cherche le collier, ça met l'accent sur nous. Les autres se disent : "Il cherche le collier, car il se sait en danger." Et puis il faut savoir qu'au moment où j'apprends que l'on va voter contre moi, le bateau qui nous emmène au conseil arrivait dans moins de deux heures. On ne m'a pas vu chercher le collier, mais je l'ai beaucoup fait pendant plusieurs heures. Là, je me suis dit qu'il valait mieux que je profite de mes derniers instants.

Que pensez-vous de la stratégie visant à éliminer les Rouges restants ?

Pour moi, ce n'est clairement pas une bonne stratégie. Une fois qu'ils éliminent les Rouges, qu'est-ce qui se passe ? Les Jaunes sont plus nombreux, donc ils désintègrent les Bleus. Je ne comprends pas trop l'intérêt. À la réunification, je pensais qu'avec Cyril et Maud, on aurait été approché par Frédéric et Cindy ou par des Jaunes pour une alliance. Je pensais vraiment qu'on avait encore nos chances de se sauver.

Sur le camp Rouge, vos camarades vous ont reproché votre trop grand appétit. Qu'avez-vous à répondre ?

Le litige est sur la noix de coco. Moi, je dis que c'est l'aliment qu'on a le plus. Dans ma tête, on n'était pas obligés de partager par petits bouts. Et puis c'était souvent moi qui les cassais et comme ça demande un effort, je m'octroyais le droit de prendre deux, trois bouts de plus comme taxe d'ouverture, on va dire (rires). Je peux comprendre, mais c'est une broutille, il n'y a pas eu de souci.

On vous a aussi reproché votre manque d'investissement sur le camp...

Ça, par contre, je n'accepte pas. Quand je vois que Maud dit que je suis moins méritant que Xavier sur le camp, ça ne me plaît pas. Je ne vais pas dire que je suis plus méritant que lui parce que je ne peux pas en juger, mais je peux affirmer que je ne suis pas moins méritant ! Après, il faut savoir que Cyril, Maud et Xavier sont des hyperactifs, ils n'arrêtent pas. Moi, j'étais juste très actif (rires). Donc à partir du moment où je suis très actif sur le camp et bon sur les épreuves, je me considère comme méritant. D'ailleurs, je suis déçu de ce que Maud a dit. Si vraiment elle pensait ça, il fallait qu'elle soit cohérente et qu'elle vote contre moi au lieu de voter contre Xavier.

Ils n'ont pas toujours apprécié vos encouragements un peu brutaux lors des épreuves... Qu'avez-vous à répondre ?

C'est ma manière de faire, mais sur l'aventure, je comprends que ça ne puisse pas fonctionner avec tout le monde. Pendant les épreuves, je suis dans ma bulle, je ne pense à rien, je suis à fond, donc je ne m'en rends pas forcément compte. Après, en regardant les images, je m'aperçois que je suis loin d'être le seul à gueuler ! On voit notamment Maud, Xavier un peu bousculer et crier sur les autres. Je ne suis donc pas le seul, mais je reconnais bien sûr. Lors des épreuves, je ne vais pas encourager d'une voix suave mes camarades, il faut mettre de l'entrain ! Mais je conçois que ça énerve de temps en temps.

Comment s'est déroulé le retour à la réalité ?

Ça a été compliqué parce qu'on a encore la tête là-bas pendant plusieurs semaines. J'ai fait partie du jury final, donc je suis resté presque deux mois sur place. On était sans nouvelles de nos proches, coupés de l'actualité, sur une île au soleil... Le retour à la réalité a été dur. On se parlait souvent tous, histoire de rester encore un peu dans l'aventure. Mais au bout d'un mois, le quotidien revient au galop !

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur le camp pour vous : la faim, l'hygiène, le manque des proches, la fatigue ?

Tout ce qui est lié à l'aventure, on s'y fait très vite. On n'a pas tant souffert de la faim que ça, car on a gagné des épreuves de confort et on a eu la chance de manger. Sur le camp, grâce au kit de pêche, on a aussi eu de quoi se nourrir correctement. Donc en fait, le plus compliqué a été le manque des proches ou plutôt le manque de repères.

Avez-vous perdu du poids ?

Je n'ai pas le poids exact, car je n'ai pas pu me peser, mais je dirais que j'ai perdu une petite dizaine de kilos. De base, je ne suis pas bien gros, mais quand je me suis vu dans le miroir, j'avais l'impression de voir un petit enfant ! Mais j'ai très rapidement repris ces kilos. On mange bien à la résidence du jury final (rires).

