Koh-Lanta 2019 – Angélique et Béatrice : Leur "prise de tête" en off

Lors du dernier épisode de Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1) diffusé vendredi 17 mai 2019, Angélique a été éliminée par ses camarades. Rappelons que la jeune femme aurait pu quitter le jeu déjà deux semaines plus tôt. En effet, comme Cindy l'avait révélé sur Instagram, Béatrice avait monté une stratégie contre sa camarade. Pour Purepeople.com, Angélique s'exprime sur le sujet.

Lorsque Béatrice a été éliminée, Angélique a été surprise. Finalement, après le conseil, cette dernière a appris qu'en réalité, l'aventurière visée au départ ce soir-là, c'était elle. Cindy avait en effet révélé qu'Angélique était dans le viseur de Béatrice : "Elle ne supportait pas Angélique et a demandé par l'intermédiaire de Maxime et Brice de changer notre vote contre Maud pour voter contre Angélique, mais tout ça dans la plus grande des discrétions évidemment."

Après son élimination, Angélique a rejoint la résidence du jury final ou elle a retrouvé Brice, Sophie, Frédéric, Alexandre... et Béatrice. L'occasion de régler ses comptes avec l'ancienne cheffe des Jaunes. "J'ai voulu discuter avec Béatrice au bout de trois jours parce qu'il me fallait un peu de temps pour récupérer de mon aventure, avaler mon élimination. J'étais quand même très triste de partir, jen'espérais qu'une chose : réintégrer l'aventure. J'ai dû faire le deuil de mon jeu", confie Angélique. Et de poursuivre : "En fait, quand j'ai voulu lui parler, elle a refusé. On s'est un peu pris la tête, la discussion était braquée."

Aujourd'hui, les deux jeunes femmes ne se sont toujours pas expliquées. "Elle n'a jamais voulu parler. J'ai fait le pas une fois, pas deux !", a conclu Angélique.

