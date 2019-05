Koh-Lanta 2019 : Béatrice éliminée à sa grande surprise, trahison et tensions !

Victor, Émilie, Chloé et Xavier ont été éliminés de Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1) tandis qu'Aliséa et Carinne ont abandonné le jeu pour raisons médicales. La semaine dernière, Frédéric a été sacrifié par les ambassadeurs et Alexandre a été éliminé lors du premier conseil de la tribu réunifiée. Ce vendredi 3 mai 2019, un nouvel aventurier a été contraint de quitter l'émission...

Jeu de confort

Pour ce premier jeu de confort individuel, les aventuriers ont pour mission de tenir debout en équilibre sur des pyramides qui flottent au beau milieu de l'océan. Le gagnant remporte un baptême de plongée dans un endroit où, s'il a de la chance, il pourra croiser des raies mantas ! Après s'être dépensé, le gagnant profitera de fruits et de jus de fruits frais pour reprendre des forces et aura la possibilité de se reposer dans un hamac.

Dur de résister aux vagues et aux coups de vent... Brice, Béatrice, Clo, Steeve, Nicolas, Cyril... Ils tombent tous comme des mouches. L'épreuve se corse pour les sept autres aventuriers : ils doivent placer leurs pieds sur des taquets plus haut et moins épais. Maud et Mohamed ne tiennent pas. Nouvelle étape : les candidats encore en lice doivent monter encore leur appui d'un cran ! Sophie, Angélique et Cindy tombent, Maxime et Aurélien se battent pour la première place. Et c'est finalement Maxime qui remporte le jeu !

Lors de son baptême de plongée bien mérité, le candidat a croisé plusieurs raies mantas. Il ressort de ce confort le sourire aux lèvres, très heureux d'avoir pu découvrir la vie sous-marine. Puis il déguste des mangues et bananes, ses fruits préférés.

Sur le camp, Cyril tente de séduire ses camarades en préparant une infusion aux fruits et à la canne à sucre. Mission accomplie puisque tous sont sous le charme ! Au cours d'un instant baignade avec Sophie, il fait comprendre qu'il ne veut pas partir. Cette dernière, ex-Jaune, lui assure qu'elle n'est pas contre un changement de stratégie en sa faveur. De son côté, Maud essaye également de sauver sa peau en discutant avec ses camarades... Clo et Béatrice commencent à s'agacer de ce comportement qu'elles jugent "too much".

Entre stratégies et hypothèses sur leur avenir, les aventuriers sont vite ramenés à la réalité : il ne leur reste presque plus de riz ! Les réserves de nourriture ne tiendront pas longtemps... Heureusement, Cyril a dégoté des coeurs de palmier.

Épreuve d'immunité

Les aventuriers sont confrontés à une mythique épreuve de Koh-Lanta : le parcours du combattant ! Pour qu'il soit équitable, il se déroulera en deux étapes : le parcours des femmes, puis celui des hommes. Ils auront tous six obstacles à franchir. Les deux gagnants se retrouveront pour une finale !

Chez les femmes, Béatrice et Maud ont une légère avance. Finalement, Angélique les rattrape et termine première. Chez les hommes, Aurélien prend la tête et est talonné par Steeve et Maxime. Alors qu'il était troisième, Maxime passe premier et remporte le parcours ! Angélique et Maxime se disputent la victoire finale. Ils doivent faire des allers-retours sur une poutre pour aller récupérer une par une des représentations de raie manta en bois. L'objectif est d'être le premier à récupérer les six pièces de bois. Plus à l'aise que sa camarade en équilibre, Maxime remporte l'épreuve, il est donc immunisé pour le conseil ! C'est sa deuxième victoire consécutive.

À l'approche du conseil, la discussion est à la stratégie. Cindy doute de Maxime et a l'impression de n'être qu'un pion. Avec Cyril, elle envisage de voter contre Béatrice prochainement. Mais pour l'heure, les votes sont dirigés contre Maud. Clo rejoint le duo sur ce plan et avoue même qu'elle commence à ne plus supporter Maxime et ses airs de "grand sage qui sait tout". De son côté, Angélique songe plutôt à éliminer Nicolas, moins méritant que Maud. Brice, ex-Bleu, ne se voit pas non plus voter contre Cyril ou Maud et approche les ex-Rouges pour leur proposer de voter contre Angélique. Finalement, les anciens Bleus et anciens Rouges se mettent d'accord pour éliminer Béatrice, seul Mohamed émet quelques réserves.

Conseil

Ce soir, plusieurs aventuriers sont en danger et ne le savent pas. Béatrice, Nicolas ou encore Angélique risquent d'être éliminés par les anciens Bleus qui se sont alliés à Maud et Cyril, lequel dispose d'un double vote.

Lors du dépouillement des bulletins, c'est Béatrice qui est éliminée... à sa grande surprise. La footballeuse ne comprend pas ce revirement de situation. Elle avait, pour rappel, hérité du collier d'immunité de Victor qu'elle a décidé de léguer à Steeve, l'aventurier qu'elle estime "le plus droit". Mais ce n'est pas tout : elle lui laisse également son vote noir.