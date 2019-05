Koh-Lanta 2019 : Brice et Sophie éliminés, règlement de comptes au conseil !

Après l'élimination surprise de Béatrice la semaine dernière, Koh-Lanta, la guerre des chefs continue sur TF1. Ce vendredi 10 mai 2019, les aventuriers restants avancent par binômes lors du jeu de confort, de l'épreuve d'immunité... et donc du conseil ! Si l'un des candidats est éliminé, son coéquipier l'est automatiquement, car leurs destins sont liés. Résumé de ce nouvel épisode.

Jeu de confort

Les Jaunes n'ont toujours pas digéré le départ brutal de Béatrice, leur ancienne cheffe. De leur côté, Angélique et Nicolas, qui ont voté l'un contre l'autre, ont mis les choses à plat. Et face à la stratégie inattendue des Bleus contre eux, ils se montrent plus soudés que jamais. C'est désormais ensemble qu'ils veulent avancer. Formation des binômes lors du tirage au sort : Maud avec Cyril, Angélique avec Mohamed, Steeve avec Maxime, Cindy avec Nicolas, Sophie avec Brice, Clo avec Aurélien.

Le binôme gagnant remporte une croisière sur un catamaran de luxe. Durant cette nuit de rêve, ils profiteront d'un dîner à base de brochettes de viande et de langouste. Après une nuit dans un vrai lit, ils auront droit à un petit déjeuner.

Après le parcours du combattant, tous l'attendaient : l'épreuve mythique de la dégustation fait son retour ! Un membre de chaque duo doit aller chercher sa part de mets gourmands sur une table. C'est en binôme que les aventuriers doivent croquer dans des vers de cocotier, des scarabées, des larves, des cafards, des punaises, de la chair de coquillage gluante et un oeil de barracuda...

Steeve et Maxime ainsi que Cindy et Nicolas se démarquent et sont les derniers en lice. Finalement, c'est la belle Cindy et Nicolas, déterminés comme jamais, qui remportent le jeu de confort !

De retour sur le camp, Angélique s'ouvre. Après le départ de Béatrice, la jeune femme dévoile une nouvelle facette d'elle : sa positive attitude. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela plaît à ses camarades.

De leur côté, Nicolas et Cindy s'en vont profiter de leur confort de rêve. L'occasion idéale de parler stratégie et ils se décident à voter contre Maud et Cyril s'ils ne gagnent pas l'immunité. Ce dernier, qui possède un collier, révèle son secret à sa coéquipière, soulagée.

Sur le camp, le binôme rouge console ses camarades en préparant un joli cadre pour le dîner. D'ailleurs, les aventuriers se rendent compte que Béatrice avait sous-estimé les portions de riz restantes. Et les stratégies reprennent : Cindy et Nicolas sont en danger ! Clo raconte à sa copine Cindy ce qui se trame dans son dos et cette dernière annonce à Clo et Mohamed qu'elle possède un collier.

Épreuve d'immunité

Les aventuriers vont devoir, au beau milieu de l'océan, lancer des noix de coco qui doivent atterrir dans un panier. C'est depuis une poutre qu'ils s'élancent tour à tour. Chaque binôme doit réussir à mettre six noix de coco, la moitié chacun, dans son panier.

Contre toute attente, c'est Maud et Cyril qui remportent l'épreuve !

Cindy, agacée par les stratégies de Brice contre elle et Nicolas, décide de montrer son collier d'immunité à ses camarades. Tous sont désormais au courant de son secret. Confronté à Clo qui révèle ses propos, Brice nie et n'assume plus rien. Face caméra, il fond en larmes en prenant conscience de ses erreurs.

Conseil

Rappelons que trois binômes sont protégés ce soir. Maud et Cyril ont remporté l'immunité, Cindy et Nicolas ont un collier, tout comme Steeve et Maxime. Information non négligeable également : Steeve dispose d'un double vote.

Avant les votes, le conseil tourne au règlement de comptes. Cindy reproche à Brice de ne pas assumer sa stratégie contre elle. Elle met aussi les choses au clair avec Maxime, qu'elle pense prêt à la trahir.

Sans surprise, Brice est éliminé. Dans sa chute, il entraîne Sophie.

Hier soir, TF1 s'est hissé en tête des audiences grâce à Koh-Lanta. 4,3 millions de téléspectateurs étaient devant leur poste, soit 20,6% du public selon Médiamétrie.