Koh-Lanta 2019 : Chloé éliminée, Nicolas craque, émotion au bout du fil !

Depuis le coup d'envoi de Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1), Victor et Émilie ont été éliminés tandis qu'Aliséa et Carinne ont abandonné le jeu pour raisons médicales. Lors de ce nouvel épisode, un autre aventurier a été contraint de quitter les îles Fidji, après vote de sa tribu ! Résumé de l'émission présentée par Denis Brogniart.

Jeu de confort

Pour commencer l'épisode, les candidats encore en lice vont s'affronter par équipe en mer ! À partir d'un tremplin au large, ils vont devoir prendre de l'élan, sauter et espérer attraper un des huit bambous suspendus à plusieurs mètres de hauteur. Tirage au sort oblige, chez les Jaunes, c'est Aurélien qui ne disputera pas l'épreuve, chez les Bleus, Mohamed est dispensé.

Les Rouges ont une belle avance grâce à Cyril. Les Jaunes rattrapent rapidement leur retard, tandis que les Bleus restent à la traîne. En un rien de temps, les Jaunes prennent la tête... grâce à Nicolas, qui n'a pas raté un seul bambou ! Sans surprise, le Belge offre la victoire à son équipe. Les jeux sont serrés entre les Bleus et les Rouges, mais Alexandre finit par décrocher un dernier bambou et permet à son équipe de se classer deuxième.

Béatrice, chef des Jaunes, a le choix entre deux récompenses : 3 kilos de riz ou un téléphone pour 5 minutes d'appel par personne aux proches. Par crainte de voir ses camarades flancher après avoir entendu leurs enfants ou amis, elle choisit le riz. Ce sont donc les Rouges qui obtiennent le téléphone. Les Rouges se réjouissent et fondent même en larmes rien qu'à l'idée d'avoir des nouvelles de leurs proches. Chez les Jaunes, Nicolas, le seul qui aurait choisi le coup de fil et non la nourriture, est anéanti.

Chez les Rouges, Chloé appelle Alexandre, son amoureux, qui lui donne des nouvelles de sa petite fille Emma. Alexandre échange des mots doux avec sa compagne Athéna, Maud discute avec sa petite famille, Xavier appelle son fils Alexis (14 ans) et Cyril se réjouit d'entendre son amoureux Thomas.

Nicolas, très déçu de ne pas avoir eu le coup de téléphone, décide de ne pas manger de riz. Ses coéquipiers ne prêtent pas attention à ses états d'âme et le Belge finit par annoncer face caméra qu'il a pris une grande décision : il souhaite arrêter l'aventure. Finalement, Nicolas ne fait pas part de sa décision à ses camarades et partage même le repas avec eux. En bref, il ne veut plus du tout abandonner. Au petit matin, Nicolas se rend utile et change de comportement.

Épreuve d'immunité

Pour cette deuxième épreuve, la guerre des chefs reprend ses droits. Le but pour chaque équipe est de faire tomber quatre statuettes posées sur un piédestal. Pour qu'elles tombent, ils vont avoir besoin de projectiles. Les aventuriers doivent alors s'enduire de boue, en remplir un seau et avec cette boue récoltée mélangée à de la fibre de coco, ils vont constituer les munitions. Celles-ci seront transmises aux chefs qui sont les seuls à pouvoir viser les statuettes. Comme le veut le tirage au sort, chez les Jaunes, Steeve ne jouera pas... pas plus que Mohamed chez les Bleus.

Après plusieurs allers-retours dans la marre de boue, les Bleus sont les premiers à remplir leur seau, rapidement suivis par les Jaunes. Tandis que les Rouges sont à la traîne, Maxime et Béatrice font tomber leur première statuette.

Les Jaunes remportent l'épreuve d'immunité, les Bleus suivent et ce sont donc les Rouges qui vont au conseil ce soir !

Chez les Jaunes, tout rentre dans l'ordre. Du côté de l'équipe de Maxime, l'ambiance est bonne puisque Frédéric a trouvé 2 kilos de manioc ! De quoi se nourrir correctement. Mais chez les Rouges, c'est plutôt tendu... À l'approche du conseil, rien ne va plus. Les camarades d'Alexandre trouvent qu'il mange un peu trop, sans partager, et ils le lui font savoir. Il entend et accepte. Autre reproche : Alexandre a tendance à s'énerver plus qu'à encourager.

Mais il n'est pas le seul en danger : Chloé n'est pas la plus sportive, ni la moins active sur le camp. Elle se met à chercher, avec l'aide de Maud, le collier d'immunité. Xavier est quant à lui face à un bloc de quatre aventuriers très soudés...

Conseil

En présence de Maxime, chef des Bleus, et Béatrice, chef des Jaunes, les Rouges vont éliminer l'un d'entre eux. Chloé, Alexandre et Xavier sont tous les trois sur la sellette.

Contre toute attente, c'est Chloé qui a été éliminée ! Si Xavier avait prévenu qu'il voterait contre elle, ses alliés Alexandre, Cyril et Maud ont finalement préféré voter pour le bien de l'équipe en l'éliminant.