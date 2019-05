Koh-Lanta 2019 – Cindy enceinte : Son annonce pleine d'humour...

Cindy de Koh-Lanta 2019 sur TF1 vient d'annoncer une bonne nouvelle !

Sur ses réseaux sociaux, la jeune et jolie stratège a fait savoir avec beaucoup d'humour qu'elle était enceinte de son premier enfant. En légende d'une photo la montrant accroupie face à ses toilettes tandis que son chéri Thomas prend la pose tout sourire, la conseillère financière de 31 ans a écrit : "Cette fois-ci, ce n'est pas une gueule de bois... mais bien la fin de 3-4 mois de nausées. Bien heureuse de vous annoncer en ce jour de fête des mères qu'en octobre un solide gaillard ou une belle poulette viendra combler notre vie. Et pour reprendre les mots d'une personne que j'admire : 'C'est le plus joli totem de la vie, une immunité pour l'éternité.'"

Six jours plus tôt, Cindy se faisait déjà remarquer sur Instagram en postant une photo d'elle à Milan en train de sauter devant la cathédrale de la ville italienne. Sur son t-shirt, on pouvait alors ironiquement lire : "Faites l'amour, pas des gosses !" Un joli coup de bluff de la part de la Bordelaise, à l'époque.

Évidemment, la candidate toujours en lice de Koh-Lanta 2019 a reçu de nombreux messages de félicitations. "Bon du coup, tu peux mettre ton t-shirt 'Faites l'amour, pas des gosses' sur Le Bon Coin je crois", "Toutes mes plus sincères félicitations... Que du bonheur !!!", "Hyper contente ! Félicitations à vous, tu vas être une maman qui déchire ! Tu me feras donc rire dans Koh-Lanta et encore après", pouvait-on notamment lire.