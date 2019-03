Koh-Lanta 2019 : Frédéric éliminé, déjà une alliance, Victor divise

C'est officiel, ce vendredi 15 mars 2019, Koh-Lanta est de retour sur TF1 ! Cette nouvelle édition baptisée La Guerre des chefs promet d'être riche en nouveautés : trois équipes au lieu de deux, l'épreuve des poteaux jouée d'entrée de jeu, des bracelets d'immunité offerts aux chefs de camps, les chefs d'équipe participeront aux conseils des autres... Résumé de ce premier épisode présenté par Denis Brogniart !

Épreuve des poteaux

Exceptionnellement, cette nouvelle aventure commence par la fin ! Les 21 candidats s'affrontent dès le début du jeu dans l'épreuve des poteaux. Les trois derniers candidats à tomber auront le privilège de devenir chef d'équipe et bénéficieront de bracelets d'immunité.

Après 27 minutes sur son poteau, Frédéric est le premier à tomber. Il est rapidement suivi par Brice, Cindy, puis Mohamed. Au bout d'une heure, alors que les candidats ne tenaient plus que sur un rectangle rétréci, c'est l'hécatombe : neuf naufragés ont chuté ! Finalement, Béatrice est celle qui aura tenu le plus longtemps (1h36), devant Émilie et Maxime dans l'ordre. La première est chef de l'équipe jaune, la seconde de l'équipe rouge et le troisième de l'équipe bleue. Mais avant de former les équipes, les 21 candidats vont cohabiter tous ensemble pendant 24 heures. De quoi leur laisser le temps de créer des affinités avant la composition des équipes...

Composition des équipes

L'entreprenant Maxime prend rapidement le lead et propose à ses camarades de se diviser en groupes pour construire un abri, faire le feu et apporter de la nourriture. Chaque chef d'équipe jauge les candidats dans le but d'envisager une cohésion de groupe future. Victor, déçu de ne pas être chef, veut faire du feu. Avec l'aide de certains camarades, il y parvient ! Pas peu fier, le jeune homme fait son effet et tape dans l'oeil des chefs d'équipes... Mais il a déjà fait son choix : il souhaite évoluer au côté d'Émilie avec qui il a "un bon feeling".

En expédition, Aliséa, la benjamine du groupe, trouve de l'igname, de quoi régaler ses camarades. Elle a déjà ses préférences et espère atterrir dans l'équipe d'Émilie ou de Maxime. De leur côté, Carinne et Cyril trouvent l'eau ! Le Parisien de 37 ans a lui aussi ses affinités et préfère intégrer l'équipe d'Émilie.

Au petit matin, les aventuriers se réveillent. La nuit a été longue et mouvementée ! En effet, des rongeurs se sont glissés sur le camp. Victor, Émilie et Xavier préparent une alliance secrète. Ils espèrent finir dans la même équipe et vont tout faire pour. Voyant que Béatrice est éventuellement intéressée par son profil, Victor préfère mettre les choses au clair et avoue à la jeune femme avoir plus d'affinités avec Émilie. "Avec Émilie, je passerais une meilleure aventure", a-t-il lancé à Béatrice. Même son de cloche du côté de Xavier. Message bien reçu ! Mais Béatrice et Maxime ont des doutes plein la tête. Vont-ils casser l'alliance ou choisir au feeling ?

De son côté, bien loin des stratégies, Brice découvre au retour de la pêche que son T-shirt, laissé trop près du feu, a complètement brûlé ! De quoi amuser ses camarades. Le moment de la composition des équipes est arrivé.

Équipe jaune (Taboo) avec Béatrice pour chef : Nicolas, Aurélien, Steeve, Sophie, Angélique, Carinne.

Équipe rouge (Kama) avec Émilie pour chef : Victor, Xavier, Alexandre, Cyril, Maud, Chloé.

Équipe bleue (Ikalu) avec Maxime pour chef : Mohamed, Brice, Clo, Cindy, Aliséa, Frédéric.

Épreuve d'immunité

Une fois les équipes composées, il est l'heure de la première épreuve d'immunité de l'édition. Les aventuriers ont pour mission de faire sortir deux boules d'une roue labyrinthe. Pour acheminer les boules jusqu'à la roue, ils vont devoir franchir quatre obstacles : une bascule, une poutre, des barrières et un filet horizontal. Les chefs désignent quel membre de leur équipe se placera à chacun des obstacles.

L'équipe jaune prend l'avantage mais elle est rapidement rattrapée par les rouges... puis les bleus. Tous se retrouvent au même niveau mais l'équipe de Maxime prend du retard car Cindy ne parvient pas à passer les barrières. Grâce à Aurélien, les jaunes avancent petit à petit et devancent leurs adversaires. Les rouges finissent pas rattraper l'équipe de Béatrice. En dernière étape, alors que la pluie n'arrange pas les choses, les jeux sont plus que serrés. C'est finalement l'équipe des jaunes qui remporte cette première épreuve d'immunité ! Les bleus, arrivés derniers, vont devoir éliminer l'un d'entre eux au conseil...

De retour sur leurs camps respectifs, les 21 aventuriers prennent leurs marques. Chez les rouges, Victor refait le feu et Cyril trouve de nouveau de l'eau. Du côté de l'équipe de Maxime, l'ambiance est différente. Et pour cause, ils vont éliminer un membre de l'équipe ce soir... Mohamed, bien que pas inquiet pour sa place, cherche un collier d'immunité, sans succès. Cindy, qui porte la responsabilité de l'échec des bleus à l'épreuve, tente de se rattraper en cherchant à manger.

Après une nuit à cogiter, Frédéric se sent plus que jamais en danger. Le candidat est le premier à être tombé sur les poteaux. Il tente une alliance avec Aliséa et Cindy visant à sortir Maxime. Elles refusent et Frédéric se retrouve seul. Inquiet, il part à la recherche d'un collier d'immunité. Il n'a rien trouvé mais joue le bluff et fait croire à ses camarades qu'il est intouchable.

Sur le camp rouge, Émilie et Victor ont fui le campement et ont dormi tous les deux sur le sable. La cause ? Émilie a une peur bleue des araignées et elle en a repéré plusieurs pendant la nuit.

Conseil

La tribu Ikalu prend place au conseil et elle a la surprise de voir débarquer Émilie, chef de l'équipe rouge, et Béatrice, chef de l'équipe jaune. Maxime ne souhaite pas jouer son bracelet d'immunité et personne ne se manifeste. Les bleus semblaient décidés à éliminer Frédéric, les votes se déroulent donc comme prévu. Déçu, le candidat quitte l'aventure après trois jours de compétition.