Koh-Lanta 2019, les familles débarquent : les coulisses très strictes...

Ce 14 juin 2019, l'heure est aux retrouvailles dans Koh-Lanta 2019 sur TF1.

Pour l'épreuve de confort de cette semaine, chaque aventurier pourra en effet jouer en binôme avec un proche venu lui rendre très brièvement visite, juste le temps de l'épreuve. Le duo gagnant profitera d'une soirée ainsi que d'une nuit dans une villa d'exception avec un lit douillet, une salle de bain avec baignoire et une piscine. Ce n'est pas tout : le binôme dégustera un dîner et un petit déjeuner concoctés par un chef privatisé pour l'occasion. Voilà de quoi motiver les troupes !

Dans leur édition de ce vendredi, nos confrères du Parisien ont pu interroger la production de Koh-Lanta pour connaître les coulisses de ces retrouvailles. Julien Magne, directeur des programmes de la société de production ALP, a d'entrée de jeu indiqué que les candidats ne pouvaient pas choisir l'identité du proche venant les rejoindre. Évidemment, tout est fait pour créer l'émotion !

En outre, s'ils ne sont pas rémunérés par la production, les proches – qui ont été prévenus 15 jours avant le voyage et dont on s'est assuré de la bonne santé – sont totalement défrayés puisque ALP prend en charge le voyage, l'hébergement, les repas et les activités. Ainsi, certains proches font le voyage pour rien puisque les aventuriers qu'ils rejoignent ont entretemps été éliminés ! Cette année, les compagnes de Mohamed et Maxime ainsi que la maman de Nicolas ont par exemple dû repartir à peine arrivées aux Fidji. "C'est un peu dur, mais c'est le deal", admet Julien Magne.

En tout, les proches sont mobilisés une semaine entière, quatre jours en avion et deux ou trois jours sur place, et ils logent sur une autre île qui ne leur permet pas de découvrir l'envers du décor.