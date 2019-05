Koh-Lanta 2019 : Nicolas et Maxime éliminés, crises de larmes et stratégies !

Depuis le coup d'envoi de Koh-Lanta, la guerre des chefs sur TF1, plusieurs candidats ont quitté le jeu, la plupart sur élimination et d'autres, comme Aliséa et Carinne, sur décision médicale. Au cours de ce nouvel épisode, diffusé vendredi 31 mai 2019, deux aventuriers ont à leur tour quitté le camp blanc.

Encore au conseil, les candidats discutent de l'issue de ce dernier, et notamment du coup de maître de Cyril qui a sorti son collier d'immunité à la surprise générale, faisant éliminer Mohamed. L'ancien Rouge explique avoir visé Mohamed plutôt que Nicolas car le Belge était "quand même plus mesuré" dans ses propos. Tous saluent le jeu de Cyril avant de rejoindre l'île... où les stratégies fusent déjà.

À la résidence du jury final, Béatrice, Brice, Sophie, Alexandre, Frédéric et Angélique découvrent l'éliminé : Mohamed. Personne ne s'y attendait !

Jeu de confort

L'heure est à la première épreuve du jour. Le gagnant aura droit à un moment privilégié de pêche sur l'archipel et pourra déguster les poissons pêchés. Mais pour espérer se nourrir, les aventuriers sont face à un mur d'escalade avec dix-huit prises amovibles et numérotées, qu'il va falloir enlever au fur et à mesure. Celui qui tiendra le plus longtemps possible sur la dernière prise remportera le jeu.

Alors que les premiers taquets sont faciles à enlever, les choses se corsent au fil du temps. Cindy est la première à tomber. Elle est suivie de Maud, Nicolas puis Steeve et Cyril un peu plus tard. La victoire se joue entre Aurélien, cascadeur, et Maxime, qui enchaîne les totems. Et c'est finalement Maxime qui gagne le jeu ! Il a le droit d'inviter un camarade à profiter de son confort et choisit Steeve, qui avait émis son envie de remporter l'épreuve pour son fils, fan de pêche.

Le duo profite de cet instant magique. Après la pêche, ils se retrouvent sur une belle plage où un plateau de légumes accompagné de poisson les attend.

Sur le camp, Maud souffre. Lors de l'épreuve, elle s'est fait mal au niveau des côtes. Le moment est venu de se reposer pour elle... De leur côté, Cindy et Clo discutent stratégie. Elles envisagent de voter contre Maxime s'il ne remporte pas l'immunité. Cyril et Aurélien tentent de pêcher et rapporte un joli poisson à leurs camarades ! Perdue dans toutes les stratégies, Clo craque. Elle fond en larmes et explique face caméra ne pas vouloir blesser qui que ce soit... Il faut dire que la jeune femme est prise entre deux alliances. Elle s'est engagée auprès de Maxime et en même temps a donné sa parole à Cindy.

Épreuve éliminatoire

Avant même d'annoncer les règles du jeu, Denis Brogniart donne le ton : le perdant est éliminé sur le champ ! Le gagnant ne remporte pas de totem. Pour continuer l'aventure, les candidats doivent composer une frise en bois. Pour cela, ils disposent de onze pièces, trois transversales et huit verticales. La victoire ira au plus rapide.

C'est sous pression que les aventuriers se lancent. Steeve est le premier à former sa vague ! Aurélien suit, devant Maxime, Maud, Clo, Cyril et Cindy. C'est donc Nicolas qui est éliminé !

De retour sur le camp, les aventuriers avalent le départ de leur camarade... et reprennent les discussions stratégiques sans plus attendre. Cindy, Clo, Cyril, Maud et Aurélien envisagent de voter contre Maxime s'il ne remporte pas le totem.

Épreuve d'immunité

Nouvelle épreuve ! Les candidats ont pour mission de tenir debout, enlaçant un poteau vertical en plein océan en appuyant les pieds sur des taquets de seulement deux centimètres chacun. Il s'agit de l'épreuve du koala, à la verticale. Avant le début de l'épreuve, Cyril explique que le but est que Maxime ne remporte pas ce jeu, pour une fois, histoire de laisser sa place aux autres. Agacé, Maxime prend ça comme de la jalousie. Une phrase qui ne passe pas...

Alors que tous tiennent la position, l'épreuve se complique. Les taquets sur lesquels ils doivent tenir se réduisent d'un centimètre. Maud est la première à tomber. Après elle, Clo, Steeve, Cindy et Maxime lâchent également. Tout se joue entre Aurélien et Cyril... C'est finalement Aurélien qui remporte l'épreuve ! Maxime, se sachant condamné, fond en larmes.

Maxime tente le tout pour le tout et se rapproche de Steeve, qui possède un collier d'immunité. Son plan est que les votes se concentrent sur lui et qu'il brandisse le bijou de son camarade lors du conseil. Il souhaite ainsi éliminer Cyril.

Conseil

Rappelons que Steeve n'est pas le seul à posséder un collier d'immunité. Cindy, elle aussi, en a un. L'heure est désormais aux votes. Chacun défile... Avant le dépouillement, Denis Brogniart demande si un aventurier souhaite jouer son collier. Personne ne réagit, les bulletins sont donc tous comptabilisés.

Sans surprise, c'est Maxime qui est éliminé. Il laisse son vote noir à Clo.

Rendez-vous exceptionnellement dans deux semaines, vendredi 14 juin 2019 dès 21h sur TF1 afin de suivre le prochain épisode de Koh-Lanta, la guerre des chefs.