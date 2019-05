Koh-Lanta 2019 : Nicolas et Mohamed très énervés, leur comportement inapproprié

L'épisode de Koh-Lanta, la guerre des chefs diffusé vendredi 24 mai 2019 sur TF1 a été marqué par le départ de Mohamed au conseil. Mais ce n'est pas tout : les accès de colère de Nicolas et Mohamed contre Cyril et Aurélien ont également fait grand bruit...

Pour rappel, Cyril et Steeve se sont proposés pour rejoindre une île voisine à la nage. Sur place, ils avaient pour mission de trouver dix amulettes qui pouvaient leur permettre de récupérer les courriers des proches des candidats ou de la nourriture. Le duo n'a récupéré que cinq amulettes et a choisi de ne rapporter sur le camp que les lettres destinées aux trois filles Maud, Clo et Cindy – respectant ainsi l'ordre du tirage au sort au préalable effectué en présence de tous –, ainsi que du riz et des pâtes. Un choix qui est loin d'avoir plu à Mohamed et Nicolas... Les deux étant papas d'enfants en bas âges, ils attendaient avec impatience des nouvelles de leur famille.

Ainsi, lorsque Cyril explique cette décision, il précise qu'avec Steeve, ils ont préféré se sacrifier en laissant leur courrier et en privilégiant les denrées alimentaires. Un argument que Mohamed n'entend pas. "Toi, tu as eu l'appel, tu ne peux pas dire ça", s'agace-t-il en référence au coup de téléphone gagné lors d'un confort avec l'équipe Rouge. Alors que Cyril tente de s'expliquer, Mohamed s'énerve : "Ne lève pas la voix avec moi ! On n'a pas élevé les cochons ensemble, tu ne lèves pas la voix." Une réaction que Cyril qualifie de "violente" ajoutée au regard menaçant de son camarade d'ordinaire très calme. L'ancien Rouge fond d'ailleurs en larmes face caméra.

De son côté, Nicolas s'est agacé contre Aurélien. Le benjamin de l'équipe a demandé à Nicolas s'il s'était proposé pour aller sur l'île, sous-entendant qu'il n'avait pas à ruminer puisqu'il n'avait pas fait les efforts de Steeve et Cyril. Très énervé, le candidat belge s'est emporté et a menacé de violences physiques son camarade. "La bûche est pas loin de ta tête, mon vieux !", a lancé le papa de Mathis, 4 ans.

Un comportement qui a très rapidement choqué les téléspectateurs.